Kramer: „Fühlt sich gut an, keinen Druck zu haben“

Krone: Für viele kommt dein Rücktritt nur knapp ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen im Feber 2026 sehr überraschend …

Sara Marita Kramer: Dieses Thema hat schon länger in mir geschlummert. Irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe: Das große Ziel Olympia ist für mich plötzlich nicht mehr da. Ich habe immer mehr in mir gespürt: Ich will das gar nicht mehr.