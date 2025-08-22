Kramer: „Fühlt sich gut an, keinen Druck zu haben“
Rücktritt vor Olympia
Einen Tag nach dem bewegenden Rücktrittsvideo auf Instagram kehrte Adler-Star Sara Marita Kramer noch einmal auf die Sprungschanze zurück. Die 23-jährige Salzburgerin gab am Donnerstag auf dem Innsbrucker Bergisel ihr letztes Interview als Skispringerin.
Krone: Für viele kommt dein Rücktritt nur knapp ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen im Feber 2026 sehr überraschend …
Sara Marita Kramer: Dieses Thema hat schon länger in mir geschlummert. Irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe: Das große Ziel Olympia ist für mich plötzlich nicht mehr da. Ich habe immer mehr in mir gespürt: Ich will das gar nicht mehr.
