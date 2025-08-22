Notlandung in Köln
Betrunkene Frau schlägt in Flugzeug auf Crew ein
Eine Britin (41) wurde am Donnerstagabend am Flughafen Köln/Bonn festgenommen, nachdem sie auf einem Flug von England nach Zypern randaliert hatte. Sie hatte auf Mitreisende und Crewmitglieder eingeschlagen und nach ihnen getreten, Drohungen ausgestoßen und Passagiere beleidigt.
Die alarmierten Einsatzkräfte hätten die 41-Jährige am Flugzeug gestellt und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest habe bei der Frau einen Wert von gut 1,76 Promille ergeben. Die britische Staatsbürgerin soll nach Angaben der Bundespolizei in ihre Heimat zurückgewiesen werden.
Passagiere strandeten am Airport
Weil das Flugzeug danach aus technischen Gründen nicht mehr habe starten können, hätten die übrigen Passagiere über mehrere Stunden im Transitbereich auf ein Ersatzflugzeug warten müssen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Verletzt worden sei bei dem Einsatz niemand.
