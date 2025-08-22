Israel hat den Kompass verloren

Wenn man sogar gemäßigte Araber, die großen Einfluss gewonnen haben, permanent vor den Kopf stößt, wird das einmal heimgezahlt. Wenn man die israelische Gesellschaft permanent unter (militärischer) Hochspannung hält, wird der Staat einmal umso rascher ermüden. Das zeigt sich ja schon in der tiefen Spaltung der Gesellschaft, und diese war vermutlich auch einer der Gründe, weshalb die Hamas im Irrglauben, dass der günstige Zeitpunkt schon gekommen sei, den Angriff am 7. Oktober 2023 gewagt hat. Die innere Spaltung hat sich seither weiter vertieft.