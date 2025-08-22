Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Israel hat den Kompass verloren

22.08.2025 06:00
Analysiert für die „Krone": Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Jeden Tag aufs Neue, jeden Tag noch ärger irritiert die Regierung Netanyahu die hartnäckigsten Israelversteher. Der Krieg hat dort das rechtsnationalistische Lager enorm gestärkt und noch selbstgerechter gemacht.

Wenn das nur gut geht! Israels Regierung verrennt sich völlig in sicherheitspolitische Absolutheitsansprüche. Blinde Stärke allein ist aber nicht die beste Zukunftsstrategie.

 Israel hat zwei Staatsdoktrinen: „Niemals wieder“ und „Die ganze Welt hatte sich abgewandt, als Juden damals in Not waren“. Von daher rührt die Haltung: Israel gegen den Rest der Welt, weil es sich auf niemanden verlassen kann (auch nicht auf Trump). Frei nach Wilhelm Tell: Der Starke ist am mächtigsten allein.

 Und es hat ja bisher funktioniert! Nur: Israel kann dabei auch alles verspielen. Hinter dem Eck lauern zwei Gefahren:

Wenn man sogar gemäßigte Araber, die großen Einfluss gewonnen haben, permanent vor den Kopf stößt, wird das einmal heimgezahlt. Wenn man die israelische Gesellschaft permanent unter (militärischer) Hochspannung hält, wird der Staat einmal umso rascher ermüden. Das zeigt sich ja schon in der tiefen Spaltung der Gesellschaft, und diese war vermutlich auch einer der Gründe, weshalb die Hamas im Irrglauben, dass der günstige Zeitpunkt schon gekommen sei, den Angriff am 7. Oktober 2023 gewagt hat. Die innere Spaltung hat sich seither weiter vertieft.

