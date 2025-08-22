Israel hat den Kompass verloren

Jeden Tag aufs Neue, jeden Tag noch ärger irritiert die Regierung Netanyahu die hartnäckigsten Israelversteher. Der Krieg hat dort das rechtsnationalistische Lager enorm gestärkt und noch selbstgerechter gemacht.
Wenn das nur gut geht! Israels Regierung verrennt sich völlig in sicherheitspolitische Absolutheitsansprüche. Blinde Stärke allein ist aber nicht die beste Zukunftsstrategie.
Israel hat zwei Staatsdoktrinen: „Niemals wieder“ und „Die ganze Welt hatte sich abgewandt, als Juden damals in Not waren“. Von daher rührt die Haltung: Israel gegen den Rest der Welt, weil es sich auf niemanden verlassen kann (auch nicht auf Trump). Frei nach Wilhelm Tell: Der Starke ist am mächtigsten allein.
Und es hat ja bisher funktioniert! Nur: Israel kann dabei auch alles verspielen. Hinter dem Eck lauern zwei Gefahren:
Wenn man sogar gemäßigte Araber, die großen Einfluss gewonnen haben, permanent vor den Kopf stößt, wird das einmal heimgezahlt. Wenn man die israelische Gesellschaft permanent unter (militärischer) Hochspannung hält, wird der Staat einmal umso rascher ermüden. Das zeigt sich ja schon in der tiefen Spaltung der Gesellschaft, und diese war vermutlich auch einer der Gründe, weshalb die Hamas im Irrglauben, dass der günstige Zeitpunkt schon gekommen sei, den Angriff am 7. Oktober 2023 gewagt hat. Die innere Spaltung hat sich seither weiter vertieft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.