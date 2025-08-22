45-Jähriger warf Metalltisch von Balkon auf Straße

Polizist getreten – Krankenhaus

Im Zuge der Befragung zum Vorfall und zu seinen Beweggründen wurde der 45-Jährige immer aggressiver und ging völlig unvermittelt auf die Polizisten los. Mit Füßen trat er wild um sich, verletzte dabei einen Polizisten so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste und den Dienst in weiterer Folge nicht mehr fortsetzen konnte.