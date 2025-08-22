45-Jähriger warf Metalltisch von Balkon auf Straße

Nicht auszudenken, was hätte passieren können: Ein Blumentopf und auch ein Metalltisch wurden am Donnerstagvormittag in Wien-Landstraße zu gefährlichen Geschossen. Ein 45-Jähriger soll die Gegenstände in Rage vom Balkon geworfen haben. In weiterer Folge landete nicht nur er im Krankenhaus, sondern auch ein Polizist.
Zur Tat kam es gegen 9.45 Uhr, als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, wies ihnen bereits ein zerbrochener Blumentopf sowie ein kleiner Metalltisch auf der Straße den Weg. Bei der betreffenden Wohnung angekommen, mussten die Polizisten mehrfach klopfen, ehe der Verdächtige die Türe öffnete.
Polizist getreten – Krankenhaus
Im Zuge der Befragung zum Vorfall und zu seinen Beweggründen wurde der 45-Jährige immer aggressiver und ging völlig unvermittelt auf die Polizisten los. Mit Füßen trat er wild um sich, verletzte dabei einen Polizisten so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste und den Dienst in weiterer Folge nicht mehr fortsetzen konnte.
Nachdem der mutmaßliche Angreifer überwältigt worden war, wurde er ebenfalls ins Spital eingeliefert. „Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 45-Jährige festgenommen und wird nach dem Aufenthalt im Krankenhaus in eine Justizanstalt gebracht“, so Polizeisprecherin Julia Schick.
