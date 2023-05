33 Zivilisten sterben bei Angriff in Burkina Faso

Bei einem mutmaßlich jihadistischen Angriff im Westen von Burkina Faso sind 33 Zivilisten getötet worden. Im Dorf Youlou in der Provinz Mouhoun sei ein „feiger und barbarischer Terrorangriff“ erfolgt, erklärte der Gouverneur der Region Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, am Samstag in einer Mitteilung.