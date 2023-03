Burkina Faso: Motorradfahren ist jetzt Frauensache

Rushhour in Ouagadougou: In der Hauptstadt von Burkina Faso sieht man auffällig viele Frauen auf Motorrädern. Selbstbewusst lenken sie die Zweiräder durch den Großstadt-Dschungel. Das Fahren von Motorrädern gilt als ein Symbol für die Emanzipation der Frauen in dem westafrikanischen Land, in dem die Nutzung der motorisierten Zweiräder lange Zeit ausschließlich Männersache war.