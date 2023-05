Attacke auf Klagenfurterin: Messer gibt Rätsel auf

Erstmeldung: Eine Frau wurde von ihrem Ex-Freund angegriffen. Die Polizeibeamten fanden die 30-jährige Frau am Einsatzort am Boden liegend und stark benommen auf. „Sie gab an, dass sie ihr 34-jähriger Ex-Freund vor dem Wohnhaus attackiert und mit einem Küchenmesser bedroht habe - dadurch erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades“, schildert ein Polizist.