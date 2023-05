„Es wird ein Fest für alle!“

Überraschungen hält bereits morgen der erste Festwochen-Tag bereit: So zeigt im MuseumsQuartier das Klangforum Wien mit Toshiki Okada, chelfitsch & Dai Fujikura die Weltpremiere des Musiktheaterstücks “Verwandlung eines Wohnzimmers„, die Geschichte einer Familie am Abgrund, und Anne-Cécile Vandalem & die Compagnie Das Fräulein die Erstaufführung von “Kingdom„ im Jugendstiltheater. Im Porgy&Bess treten im 1. Festwochenkonzert “Effective Affinities" der New Yorker R&B-Sänger serpentwithfeet mit Songs über queere schwarze Liebe, Franz Hautzinger, Fujikura u. a. an. Und Anna Rispoli präsentiert im Parlament Gespräche mit Lehrlingen und SchülerInnen über Gemeinschaft, Ängste, Sehnsüchte. Das Publikum soll mitsprechen. Sehenswert ist die Schau der Französin Laure Prouvost, die mit einer Mixed-Media-Schau überrascht (bis 1. Oktober). Mehr im TV-Teil.