Aufbruchstimmung mit 23 Premieren

Hausherr Kay Voges versprach ein mit 23 Premieren bunt gespicktes Programm - von Ingeborg Bachmann über Raphaela Edelbauer, Ödön von Horváth, Helmut Qualtinger bis zu Carlo Goldoni und William Shakespeare - mit dem man sichtlich ein breiteres Publikum und eine höhere Gesamtauslastung (zurzeit 68 Prozent) erreichen will. „Nächstes Jahr wird es noch mehr werden als in diesem Jahr, auch noch mehr Wien“, so Voges, „das ist das andere Motto, das wir haben: Wien bleibt Wien, und Wien bleibt nicht Wien. Und das Volkstheater bleibt das Volkstheater. Wir bleiben Tradition verbunden und werden Tradition hinterfragen und neu denken.“