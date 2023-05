Fitness-Chef verrät Rezept für die ewige Jugend

Ein langes und gesundes Leben wünscht sich eigentlich jeder. Doch was kann man selbst dafür tun? Unter dem Titel „Gesunde Jahre bis ins hohe Alter“ plauderte John Harris-Chef Ernst Minar am Mittwoch im Hohen Haus bei der großen Enquete aus dem Nähkästchen. „Österreich hat ein gutes Gesundheitssystem, aber es ist darauf ausgelegt zu reparieren oder zu pflegen. Der Schlüssel für ein langes und gesundes Leben sei Vorsorge in Form von Bewegung, Fitness und gesunder Ernährung“, so Minar.