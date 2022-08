Neue Regeln regen auf: Branchenvertreter kritisch

Ähnlich sieht das Harald Leupold, der ein Wirtshaus in der Innenstadt betreibt. „Höchstens die Sekretärin darf mit positivem Test in die Arbeit kommen. Den Kellnern und Köchen ist der Zutritt in mein Lokal strengstens untersagt“, sagt der langjährige Gastronom. Bei den Gästen hoffe er auf Vernunft und Eigenverantwortung. „Aber es wird mir ja niemand auf die Nase binden, dass er trotz Infektion zu mir essen kommt“, so Harald Leupold. Er habe auch viele ältere Stammgäste, die das Wirtshaus seit Corona meiden, die Angst vor einer Ansteckung könnte jetzt noch größer werden, befürchtet der Wirt.