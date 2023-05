FBI macht russische Spionagesoftware unschädlich

Das FBI hat nach eigenen Angaben eine Hacking-Software russischer Cyber-Spione in den USA unschädlich gemacht. Wie hochrangige Vertreter der Strafverfolgungsbehörden am Dienstag näher erläuterten, konnten Experten der Bundespolizei die vom russischen Geheimdienst FSB gegen eine ungenannte Zahl von Computern in US-Nutzung eingesetzte Schadsoftware identifizieren und deaktivieren.