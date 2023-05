Prinz George ganz schön nervös bei großer Aufgabe

Insgesamt sind vier Kutschen in dem pompösen Zug zurück zum Buckingham-Palast dabei. Hinter der Goldenen Staatskutsche des Königspaares ritt Charles‘ Schwester Prinzessin Anne. Anschließend folgten drei Gefährte mit dem engsten Kreis der Royal Family: zunächst Thronfolger William und Familie, dann Charles‘ jüngster Bruder Prinz Edward mit Gattin Herzogin Sophie sowie den gemeinsamen Kindern Lady Louise Windsor (19) und James (15), der Earl of Wessex. In der letzten Kutsche fuhren Annes Ehemann Vizeadmiral Tim Laurence sowie der Herzog von Gloucester, ein Cousin von Queen Elizabeth II., und dessen Ehefrau.