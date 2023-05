Gewinnt Doskozil, müssen einige „hohe Tiere“ gehen

Doskozil will „bessere Migrationspolitik“ als FPÖ machen

Doskozil will zudem der FPÖ bei der Migrationspolitik die Stirn bieten. „Ich will den Beweis antreten und ich glaube, das ist möglich, die bessere Migrationspolitik zu machen wie die FPÖ“, sagte er. Er glaube, dass es möglich ist, „der Schmied auch in der Frage Asyl- und Migrationspolitik“ zu sein, und nicht „diese polemische, plakative Migrationspolitik zu machen“ - und auch nicht „zu sagen, die Balkanroute ist geschlossen, wir machen dies und jenes und dann passiert in Wirklichkeit nichts“, wie er auch in Richtung ÖVP sagte. „Dazu brauche ich nicht die Freiheitliche Partei, dazu brauche ich aber schon den Wähler der freiheitlichen Partei - den müssen wir wieder zurückholen. Der wird ein Angebot bekommen.“