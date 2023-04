Doskozil mit Kern bei Wahlkampf-Tourstop in Heimat

„Werden am Ende des Tages gewinnen“

„Ich gehe ein Risiko ein, wir alle. Aber wir werden am Ende des Tages gewinnen“, zeigte sich Doskozil in Neudörfl - wo vor 149 Jahren die Sozialdemokratie gegründet wurde - jedenfalls überzeugt und erntete dafür Standing Ovations und „Dosko“-Rufe, bevor Landesgeschäftsführer Roland Fürst die Bühne enterte und an die Gäste appellierte, viele in ihrem Umfeld zu motivieren, bei der Mitgliederbefragung für den Burgenländer zu stimmen.