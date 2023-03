Nächste SPÖ-Eskalation: Jetzt Wirbel um Zahlungen

Der interne Streit um die Führung der SPÖ ist am Mittwoch endgültig eskaliert: Wie Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Abend meinte, wolle die burgenländische Landesgruppe von Hans Peter Doskozil ab sofort keine Mitgliedsbeiträge mehr an die Bundespartei überweisen. Grund dafür sei, dass SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im „ZiB 2“-Interview die Querschüsse aus dem Burgenland getadelt hatte. Aus Eisenstadt kam prompt ein Dementi.