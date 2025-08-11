Motorradfahrer (26) stirbt nach Frontalcrash

Trotz Reanimation konnte der Italiener nicht gerettet werden

Der 26-Jährige war vorerst noch ansprechbar, verlor jedoch nach kurzer das Bewusstsein: „Da sich der Zustand des Verletzten rapide verschlechterte, unterstützten wir den Rettungsdienst und Notarzt bei der Reanimation des Patienten“, so die FF Arnoldstein. Mittels Schleifkorbtrage wurde der Patient über die Steckleiter auf das Fahrbahnniveau gebracht.