Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reanimation vergeblich

Motorradfahrer (26) stirbt nach Frontalcrash

Kärnten
11.08.2025 06:47
Der Mann landete mit dem Motorrad in einem Bachbett.
Der Mann landete mit dem Motorrad in einem Bachbett.(Bild: FF Arnoldstein)

Ein tragisches Ende nahm ein Motorradausflug eines Italieners (26) in der Nacht auf Montag in Hohenthurn in Kärnten. Trotz Reanimationsversuche konnte der Mann nicht gerettet werden.

0 Kommentare

Ein 26-jähriger Italiener war am Montag gegen 1.30 Uhr mit seinem Motorrad auf einer Straße in der Gemeinde Hohenthurn unterwegs. In einer Rechtskurve ist er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte frontal gegen einen Stein und wurde 25 Meter weit vom Motorrad in ein Bachbett geschleudert.

Zugang mittels Leiterteilen geschaffen
Zwei Freunde vom Verunfallten verständigten sofort die Einsatzkräfte. „Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter wurde aufgrund der schwer zugänglichen Lage ein alternativer Zugangsweg mittels Leiterteilen geschaffen“, beschreibt die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein den Einsatz.

Neben Rettung und Polizei standen auch die Feuerwehren Arndoldstein und Hohenthurn im Einsatz.
Neben Rettung und Polizei standen auch die Feuerwehren Arndoldstein und Hohenthurn im Einsatz.(Bild: FF Arnoldstein)

Trotz Reanimation konnte der Italiener nicht gerettet werden
Der 26-Jährige war vorerst noch ansprechbar, verlor jedoch nach kurzer das Bewusstsein: „Da sich der Zustand des Verletzten rapide verschlechterte, unterstützten wir den Rettungsdienst und Notarzt bei der Reanimation des Patienten“, so die FF Arnoldstein. Mittels Schleifkorbtrage wurde der Patient über die Steckleiter auf das Fahrbahnniveau gebracht. 

Unter durchgehenden Reanimationsversuchen wurde er von der Rettung in das LKH Villach gebracht, wo er daraufhin seinen schweren Verletzungen erlag. Im Einsatz standen neben den Rettungskräften auch die Feuerwehr Arnoldstein und Hohenenthurn mit 28 Personen.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Arnoldstein
Frontalcrash
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
196.347 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
187.194 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
140.272 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1600 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1419 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
998 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Kärnten
Nach Sturz in die Gail
14-Jähriger Bursche im Krankenhaus verstorben
Reanimation vergeblich
Motorradfahrer (26) stirbt nach Frontalcrash
Viele Neugründungen
Mutige Kärntner trotzen der Wirtschaftskrise
Per Heli ins Spital
Salzburger mit Gleitschirm in Kärnten abgestürzt
Krone Plus Logo
Nach Hitzekollaps
Treibacher fordert: „Bitte spätere Anstoßzeiten!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf