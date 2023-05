Sexarbeiterinnen sollen eine neue Chance bekommen

Es nennt sich in den Regierungsvorhaben unscheinbar „Projekt der aktiven Inklusion“, bei dem Chancengleichheit und das Erhöhen von Beschäftigungsfähigkeiten im Fokus stehen. Was so nüchtern beschrieben wird, ist aber recht pikant, ist ein bislang einzigartiges Hilfsprojekt zum Ausstieg aus der Prostitution.