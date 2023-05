Oberndorf weitet Gratis-Kindergarten aus

Es war das Wahlzuckerl der Regierung vor der Landtagswahl: der Gratis-Kindergarten. Wegen der Modalitäten – es sind etwa nur vier Stunden gratis – übten viele Bürgermeister als Umsetzer der Maßnahme Kritik. Die Stadt Salzburg passte sein Tarifmodell an und besserte so Fehler der Verordnung aus. Das hat auch die Stadt Oberndorf gemacht. Um in den Genuss des Gratis-Angebots zu kommen, gilt für die Kinder der Stichtag 1. September.