Den Gemeinden kommt Gratis-Kindergarten teuer

Löcher stopfen, statt aufreißen

Nicht nur Gemeinden, auch Pädagogen sind unzufrieden mit der gratis Lösung. Sie fordern seit jeher mehr Geld und Personal sowie kleinere Gruppen in den Einrichtungen. Stattdessen kam der Gebührenerlass in Millionenhöhe. Personal und fairer Lohn fehlen in der Elementarpädagogik aber weiterhin. „Die Lage in den Kindergärten ist nach wie vor angespannt“, sagt Berufssprecher Nico Etschberger. „Wenn ich ein System habe, das aus dem letzten Loch pfeift, sollte ich schauen, dass ich Löcher stopfe und nicht neue aufreiße“, kritisiert er Schnellschuss und Entscheidung der Politik zum Gratis-Kindergarten.