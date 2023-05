Alte Pläne sorgen für Wirbel am Klopeiner See

Das als „Rondo“ bekannte Gebäude im Zentrum bleibt leer; den Mietern wurde gekündigt. „Wir hatten nur Einjahresverträge, diese wurden aber nicht mehr verlängert. Eine Alternative hat man uns nicht angeboten“, bestätigt ein früherer Mieter. In einer aktuell in Umlauf gebrachten Projektmappe der Lilihill-Gruppe wird der Klopeiner See als „Tourismusregion mit Potenzial“ präsentiert. Die Region soll Ganzjahresdestination werden.