Rettende Kapitalerhöhung: Lillihill bremst noch

Scharfe Kritik von Schäfermeier und Köfer

Der Pressesprecher von LH Peter Kaiser, Andreas Schäfermeier stellt klar: „Landeshauptmann Peter Kaiser hat sich immer für den Erhalt des Flughafens eingesetzt. Was die Call-Option betrifft, so ist diese im seinerzeit auch vom Mehrheitseigentümer unterschriebenen Vertrag zur Teilprivatisierung fixiert und wird das auch weiterhin bleiben. Seitens des Landeshauptmannes gibt es keinerlei Grund, davon abzugehen.“ Gerhard Köfer kritisiert Lilihill ebenfalls scharf: „Das Vorgehen des Mehrheitseigentümers ist einmal mehr zu hinterfragen und es ist offen, wie der Flughafen in der aktuellen Gesamtsituation jemals abheben wird.“