Statt Minus gab es ein sattes Plus in Villach

In der Sitzung selbst wurde ein Gewinn präsentiert: Statt eines budgetierten Minus von 800.000 Euro konnte das Jahr 2022 mit einem Plus von 18,16 Millionen Euro abgeschlossen werden. „Das Plus ist inflationsgetrieben, durch höhere Einnahmen aus Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer. Es gab dazu Sparmaßnahmen, die mit der Rathaus-Belegschaft umgesetzt wurden“, sagte Bürgermeister Günther Albel.