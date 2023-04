Neuer Stadtrat für Verantwortung ERDE in Villach

Klubobmensch übernimmt Agenden

Sascha Jabili war bisher der Klubobmensch der Fraktion ERDE im Villacher Gemeinderat und ist ein Mitbegründer der Bewegung. „Ich freue mich sehr, dass mein Freund Gerald zum zweiten Mal Vater wird und unterstütze gerne seine Entscheidung, in dieser wichtigen Zeit für seine Familie da sein zu wollen. Mit unglaublichem Einsatz ist ihm in den vergangenen zwei Jahren sehr viel für Villach gelungen, dafür möchte ich mich herzlichst bedanken“, so Jabili, der offiziell bei der Gemeinderatssitzung am 28. April die Aufgaben Dobernigs im Stadtsenat übernehmen wird. „In meiner Heimatstadt Regierungsverantwortung übernehmen zu dürfen, ist mir eine große Ehre. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und werde mein Bestes geben, um im Natur- und Umweltschutz eine starke Stimme für die Erde zu sein und die von Gerald eingeleitete Mobilitätswende in unserer Stadt fortzusetzen.“