Zwei Feuerwehrleute bei Kelomat-Unfall verletzt

Ein großes Fest war es, das am Freitag aufgezogen wurde. Der erste Feuerwehrwagen von Sonnberg wurde per Pferdegespann in die Dorfhalle gezogen, dann der offizielle Festakt zur 100-Jahr-Feier der Feuerwehr Sonnberg. Diese war gegründet worden, nachdem am 12. September 1921 bei einem Großbrand acht Häuser in Obersonnberg eingeäschert worden waren. Eine Frau und ihr Kind waren damals ums Leben gekommen. Zwei Jahre später wurde die Feuerwehr ins Leben gerufen.