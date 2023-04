Jetzt startet wieder Strandgeflüster in der Stadt

Unabhängig vom Wetter lassen sich bei Andreas Ferners Kabarett „Best of 20 Jahre Bildungskabarett“ die Lachmuskeln strapazieren. Seit mehr als 20 Jahren sammelt „Österreichs lustigster Lehrer“ vor rotzlöffelnden Jugendlichen auf harten Klassenbrettern amüsante Anekdoten des „Schulqualtags“. Am Sonntag ist er im Lokal Aera in der Gonzagagasse 11 in der City zu sehen. Weitere Termine unter www.andreasferner.at