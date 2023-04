Wiener Feinkost verschenkt 1000 Leberkässemmeln!

Aufgeben will Juniorchef Kristijan Jurkic trotz aller Widrigkeiten nicht. Um den Menschen über die Grenzen von Margareten hinweg auf seinen gschmackigen Leberkäse aufmerksam zu machen, hat sich der findige Unternehmer etwas Besonderes einfallen lassen: Er verschenkt am Mittwoch, 26. April, insgesamt 1000 Leberkässemmeln und on top noch ein Gratis-Eis von Sreja Eis, das übrigens auch in Wien hergestellt wird (mehr dazu demnächst in der „Krone“).