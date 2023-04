Wilde Duelle im Gemeinderat: Budget und Mieten

Finanzreferent Philipp Liesnig (SP) legte die Ergebnisse vor: „Der allgemeine Haushalt ist ein Sorgenkind, nun erreichten wir ein Plus von 26,3 Millionen Euro. Auch beim Nettofinanzierungssaldo haben wir ein Plus von 9,7 Millionen Euro. 8,6 Millionen davon nehmen wir zur Schuldentilgung.“ Die Gesamtschulden der Stadt liegen bei 148,4 Millionen Euro. „Der Durchschnittsverdienst liegt bei uns bei 39.000 €; ein Kärntner bräuchte 3794 Jahre, um die Schulden zurückzuzahlen“, so Gemeinderat Julian Geier (VP).