Hochrangiger Mitarbeiter der WHO entlassen

Umfassende Reform nach Missbrauchsskandal

Die WHO stand wegen ihrer langsamen Reaktion auf Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs durch entsandte Helfer während des Ebola-Ausbruchs 2018-2020 in der Demokratischen Republik Kongo massiv in der Kritik und hat sich seitdem ein umfassendes Reformprogramm auferlegt. Ein unabhängiger Bericht von 2021 stellte fest, dass unter 83 humanitären Helfern, denen sexuelle Ausbeutung und Missbrauch von Dutzenden Menschen in der Demokratischen Republik Kongo vorgeworfen wurde, 21 Mitarbeiter der WHO waren.