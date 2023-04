Wie Schwester Karina zum „Engel von Peru“ wurde

Seit Wochen sehen sich die Menschen in Peru mit sintflutartigen Regenfällen konfrontiert. „Vor allem der Norden des Landes, der normalerweise sehr wenig Niederschläge erlebt, ist stark betroffen“, erklärt Schwester Karina Beneder. Die Franziskanerin ist seit mehr als zwei Jahren als Missionarin in San Pedro de Cajas in den Anden Perus tätig.