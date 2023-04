Dieser Bauernhof ist auch ein kleines Pflegeheim

Ein Mann kehrt den Eingang des Bauernhauses Krenn. Er begrüßt uns voller Freude und zeigt den Weg. Doris Krenn, die Bäuerin, kommt entgegen, nimmt uns herzlich in Empfang und erzählt ihre Geschichte: „Um meinen Nebenerwerbsbetrieb erhalten zu können, war ich gezwungen, mir ein zweites Standbein aufzubauen, das auch von Zuhause aus funktioniert“, erzählt die Krankenpflegerin. Sie bietet seit 2008 das Konzept Alternative Lebensräume an. Und das läuft wie in einem Pflegeheim ab, nur in kleinem Rahmen.