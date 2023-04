Kein grünes Licht für Hotelbau am Seeufer

Damit schließt sich Umweltanwalt Martin Donat dem negativen Gutachten der Natur- und Landschaftsschützer an: „Durch ein derart markant wahrnehmbares, dreistöckiges Vorhaben in einer Alleinlage am See würde sich eine deutlich störende landschaftliche Belastung in einem bis dato sehr natürlichen bis naturnahen Uferabschnitt ergeben. Trotz des Abrückens der Bebauung vom Ufer kann das Vorhaben nicht positiv beurteilt werden.“