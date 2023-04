Viele raue Töne rund um Pläne für Hotel am See

Der „Krone“-Bericht über die Pläne für ein Hotel auf der Bacherlwiese in St. Wolfgang sorgt für die ersten Scharmützel in der Gemeindepolitik. Die ÖVP von Bürgermeister Franz Eisl wirft den Grünen eine unnötige Panikmache vor. „Es ist ein provozierter Sturm im Wasserglas, um Aufmerksamkeit zu erlangen und von eigenen Problemen abzulenken“, schießt Fraktionschef Arno Perfaller scharf in Richtung Ökopartei. In dieser soll es zu Auffassungsunterschieden und dem Rücktritt des Fraktionsobmanns gekommen sein. „Dieser erfolgte aus persönlichen Gründen“, so Grünen-Gemeinderat Karl Lepic.