Hotelpläne lösen Sorgen um einzigen Badeplatz aus

Wie gewonnen, so zerronnen. Das befürchtet die Bevölkerung in St. Wolfgang. Sie musste jahrelang auf einen öffentlichen Badeplatz verzichten. Im Mai 2021 änderte sich das. Kurz vor der Wahl im Herbst präsentierte VP-Bürgermeister Franz Eisl einen neuen 5000 Quadratmeter großen Badeplatz auf der sogenannten Bacherlwiese – dem letzten freien Seezugang im Ort. „An einem der schönsten Plätze am See“, erklärte der Ortschef damals stolz.