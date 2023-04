Neue Landesregierung mit altbekannten Problemen

Nachdem Landeshauptmann Peter Kaiser bereits am Dienstag von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in Wien zum Landeshauptmann angelobt worden war, stellte Kaiser Mittwoch seine sechs Regierungsmitglieder der rot-schwarzen Koalition offiziell in den Dienst. Ihre Angelobung war wenig spektakulär, doch in der konstituierenden Regierungssitzung ging es dann um die Verteilung der Referate und damit hoch her.