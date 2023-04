Europas Albtraum: Krieg um Taiwan

Zwei EU-Spitzenpolitiker besuchten nacheinander China: Frankreichs Macron und Deutschlands Baerbock. Sie argumentierten für Europa aber so unterschiedlich, wie es nur möglich ist: Macron schmeichelte China, Baerbock eckte mit den Menschenrechten in Peking an. Die Chinesen sind einmal mehr über die EU verwirrt. Macron irrte auf fatale Weise, als er den Eindruck erweckte, Europa solle sich von den USA nicht in die Taiwan-Krise verwickeln lassen: „... sie ist nicht die unsere.“