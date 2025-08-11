„Aus persönlichen Gründen!“ Straka legt Pause ein

Ryder Cup Ende September

Der Kontinentalvergleich der besten US-Golfer mit jenen aus Europa geht Ende September in Farmingdale in New York über die Bühne. Selbst wenn es Straka nicht in die Top sechs des Rankings schaffen sollte, die sich automatisch qualifizieren, darf er mit seiner zweiten Teilnahme am Prestigeevent rechnen. 2023 hatte er den damals in der Nähe von Rom ausgetragenen Ryder Cup mit dem Team Europa bereits gewonnen.