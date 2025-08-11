Vorteilswelt
Spielte bei Newcastle

Für drei Monate! Spittal holt Kicker aus England

Kärnten
11.08.2025 20:59
Spittal-Coach Christian Rauter freut sich auf Verstärkung.
Spittal-Coach Christian Rauter freut sich auf Verstärkung.

In der Kärntner Liga verzeichnet Spittal einen weiteren Neuzugang – der neue Engländer kickte im Nachwuchs unter anderem für Newcastle. Den großen Umbruch in der Kampfmannschaft bekommt auch die zweite Mannschaft zu spüren. Denn diese kam in der 1. Klasse böse unter die Räder. Und: Ein Ex-Profi legte einen Tag vor Meisterschaftsstart sein Traineramt zurück. . . 

Kärntner-Liga-Klub Spittal erhält weitere Verstärkung! Der 20-jährige Engländer Jake Tones heuert beim Vorletzten an. Angemeldet wurde er bereits in der Transferphase, traf aber erst am Montag ein.

Jake Tones läuft künftig für Spittal auf.
Jake Tones läuft künftig für Spittal auf.

Debüt bereits am Donnerstag
Denn als britischer Staatsbürger darf er sich vorerst nur für drei Monate in Österreich aufhalten, danach benötigt er ein Visum oder einen Aufenthaltstitel. Zuletzt hielt er sich nach einem Meniskuseinriss selbst fit, davor ist er im Nachwuchs für Vereine wie Newcastle oder zuletzt für Sutton United aufgelaufen. Schon am Donnerstag könnte er bei Nußdorf sein Debüt feiern.

Spittals zweites Team kassierte 17 Gegentore
Die Auswirkungen des Spittaler Umbruchs merkt man auch in der zweiten Mannschaft. Denn die Youngsters gingen in der 1. Klasse West bei Egg mit 0:17 (!) unter. Für die Heimelf war es der höchste Sieg der Vereinsgeschichte.

  • Und was passierte sonst im Kärntner Unterhaus? 
    Oberglans Festung hielt weiter stand! Denn im ersten Heimspiel in der Unterliga Mitte nach 35 Jahren schoss man DSG Ferlach mit 6:1 vom Platz. Damit ist man daheim bereits seit dem 27. Mai 2023 ungeschlagen.
Arnold Freissegger warf bei Penk das Handtuch.
Arnold Freissegger warf bei Penk das Handtuch.
  • Einen Tag vor Meisterschaftsbeginn stand Penk (1. West) ohne Trainer da. Denn Ex-Profi Arnold Freissegger warf das Handtuch. „Ich musste die Reißleine ziehen! Von Funktionären lasse ich mir nicht in die Aufstellung reinreden“, so der 59-Jährige. Beim 2:2 gegen Magdalen sprang Dietmar Feierabend ein, interimistisch übernehmen nun Julian Pirkebner und Gerald Egarter.
Almedin Hota (Mitte) jubelt auch mit 49 Jahren.
Almedin Hota (Mitte) jubelt auch mit 49 Jahren.
  • Mit 49 Jahren ist Almedin Hota noch immer treffsicher! Der Ex-Profi wurde beim 6:1-Heimerfolg von ASK Klagenfurt in der 2. Klasse D über Diex in Minute 72 eingewechselt, erzielte das 5:1. Mit zwei Siegen in den ersten beiden Runden führt man nun die Tabelle an.
  • Ein Verteidiger avancierte zum Goalgetter! Patrick Nischlwitzer ist bei Draschitz (2. B) eigentlich in der Abwehr gesetzt, beim Auswärtsspiel in St. Egyden wurde er von Trainer Mario Ladinig in den Sturm beordert. Und der 25-Jährige schnürte beim 3:1-Erfolg einen „Doppelpack“.
Kärnten

