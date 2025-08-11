Für drei Monate! Spittal holt Kicker aus England

Debüt bereits am Donnerstag

Denn als britischer Staatsbürger darf er sich vorerst nur für drei Monate in Österreich aufhalten, danach benötigt er ein Visum oder einen Aufenthaltstitel. Zuletzt hielt er sich nach einem Meniskuseinriss selbst fit, davor ist er im Nachwuchs für Vereine wie Newcastle oder zuletzt für Sutton United aufgelaufen. Schon am Donnerstag könnte er bei Nußdorf sein Debüt feiern.