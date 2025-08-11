Vorteilswelt
Historischer Gipfel

Der FC Barcelona in Miami! Das gab es noch nie

Fußball International
11.08.2025 22:39
Lamine Yamal
Lamine Yamal(Bild: AP/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved)

Das spanische Ligaspiel zwischen Villarreal und Meister FC Barcelona soll am 20. Dezember in Miami im US-Staat Florida stattfinden. Der spanische Verband RFEF gab für das Vorhaben der Profiliga (LaLiga) auf einer Vorstandssitzung am Montag grünes Licht. 

Man werde nun bei der europäischen UEFA einen Antrag einreichen, damit das Verfahren für die nötige anschließende Genehmigung durch den Weltverband FIFA eingeleitet werde, teilte der Verband am Montag mit.

Es wäre das erste Spiel der höchsten spanischen Fußball-Liga, das außerhalb Spaniens über die Bühne geht. Mit dem Schritt will LaLiga ihre Marke in den USA weiter etablieren und neue Zuschauergruppen erschließen.

Umstrittener Plan
Unumstritten ist der Plan allerdings nicht: Die Spielergewerkschaft und einzelne Mitglieder des RFEF-Vorstandes kritisierten das Vorgehen als einseitig und ohne ausreichende Abstimmung mit Clubs und Profivertretern.

