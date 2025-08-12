Österreicher (4) stirbt bei Unfall in Schweiz

Die ausgerückte Polizei habe sofort mit der Reanimation des Vierjährigen begonnen, berichtete die Nachrichtenagentur sda. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte sei das Kind bei andauernder Reanimation in ein Kinderspital gebracht worden. Rund zwei Stunden nach dem Unfall sei der Bub seinen Verletzungen erlegen.