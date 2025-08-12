Zeugen gesucht
Österreicher (4) stirbt bei Unfall in Schweiz
Ein vierjähriger Bub aus Österreich ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Schweizer Stadt St. Gallen tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein 44-jähriger Deutscher in seinem Pkw mit dem Buben.
Details zum Unfallhergang seien noch nicht bekannt, erklärte die Stadtpolizei auf APA-Anfrage. Ein Zeugenaufruf wurde gestartet. Der Bub war österreichischer Staatsbürger, wohnte aber laut den Behörden in St. Gallen.
Die ausgerückte Polizei habe sofort mit der Reanimation des Vierjährigen begonnen, berichtete die Nachrichtenagentur sda. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte sei das Kind bei andauernder Reanimation in ein Kinderspital gebracht worden. Rund zwei Stunden nach dem Unfall sei der Bub seinen Verletzungen erlegen.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.