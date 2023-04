Verschärfte Regeln für die Wahlkarten

Ein Punkt hat sich aber im Gegensatz zu den vergangenen Urnengängen geändert: Am Wahltag kann die Wahlkarte nicht mehr in jedem beliebigen Wahllokal, sondern nur in einem in der eigenen Gemeinde abgegeben werden. Wenn also ein Flachgauer etwa wegen einer Wanderung seine Wahlkarte im Lungau abgeben will, ist das heuer nicht mehr möglich. Weiterhin möglich ist die Karte per Post – also per Briefwahl – an die Gemeinde zu schicken. Dabei muss diese bis zur Schließung des Wahllokals, somit fristgerecht, eingetroffen sein.

Ein Verlust der Wahlkarte bedeutet übrigens auch gleichzeitig den Verlust der Stimme. Denn die Ausstellung eines Duplikates ist gesetzlich verboten.