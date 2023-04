Kritik an verspäteter Bilanz der Salzburg AG

Die Meldung durch den Konzern kam schon Anfang März. Da der Wahltag näher rückt, wird sie jetzt aber noch einmal zum Thema: Die Salzburg AG legt ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 verspätet vor. Während das in den vergangenen Jahren meist Ende März, Anfang April der Fall war, dauert es heuer bis nach der Landtagswahl am kommenden Sonntag. Im Mai wird es dann wohl so weit sein.