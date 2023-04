Gurgiser: „Werde Mattle an seinen Taten messen!“

„Wer auf die EU wartet, den bestraft die Transitlawine“, warnt Anti-Transitkämpfer Fritz Gurgiser vor fehlendem Tatendrang in der Transitfrage. Dass Tirols Landeshauptmann Anton Mattle in der „Krone“ mehr Lärmschutz ankündigte, sieht er prinzipiell positiv. Doch auch an einer weiteren Front sieht der Transitforum-Obmann Handlungsbedarf.