Lkw-Transit: Kampf gegen Giftpfeile aus Italien

Das Treffen von Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini mit Südtiroler und Trentiner Politikern in Bozen ruft Fritz Gurgiser vom Transitforum Austria auf den Plan. Wie berichtet, will der rechte Lega-Nord-Politiker sämtliche Lkw-Fahrverbote in Tirol zu Fall bringen und quasi freie Fahrt durch unser Land – 24 Stunden, sieben Tage pro Woche. „Nun ist die Stunde der Alpenkonvention gekommen“, sagt Gurgiser und führt eine Million Lkw, die jährlich einen Umweg über den Brenner in Kauf nehmen, ins Treffen.