„Gefahr im Verzug“ bei Tirols Lkw-Fahrverboten

Untätigkeit bedeutet Gefahr im Verzug

Gurgiser nimmt nun die Politik in die Pflicht: „Es reicht in keinem Fall, wenn sich Land und Bund auf die Brust klopfen und signalisieren, dass an den Tiroler Fahrverboten und an den IG-Luft-Maßnahmen nicht gerüttelt wird. Es ist jetzt Kernaufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass niemand rütteln kann. Untätigkeit bedeutet Gefahr im Verzug.“