„Offensive für den Lärmschutz ist notwendig“

„Bundesanteil für den Lärmschutz verwenden“

Daher erhebt er einmal mehr die Forderung, jenen Asfinag-Anteil, der derzeit ins Finanzministerium fließt, für den Lärmschutz zweckzubinden. Gurgiser hat daher einen Brief an die dafür zuständigen Minister Magnus Brunner (Finanzen) und Eleonore Gewessler (Verkehr) geschrieben. „Aktuell müssen die Gemeinden um Lärmschutz betteln. Das kann so nicht länger weitergehen, denn es geht hier um die Gesundheit der Bevölkerung“, findet der Anti-Transit-Kämpfer einmal mehr klare Worte. Denn, so der Vomper weiter, „die Gesundheit ist das wichtigste Gut, die Gesundheit ist nicht verhandelbar und wer in Lärmschutz investiert, investiert in Leben, sichert Arbeitsplätze sowie Betriebe und bekommt Steuern und Abgaben zurück!“