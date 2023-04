Wer Lösegeld zahlt, wird oft erneut zum Opfer

Studie von IT-Sicherheitsfirma

Häufig werden in solchen Fällen Lösegeldforderung für die Freigabe sensibler Daten gestellt. Doch die Firmen-Bosse sind gut beraten, wenn sie auf diese nicht einsteigen. Dies zeigt nun auch eine aktuelle Studie der IT-Sicherheitsfirma Barracuda Networks mit Sitz in Innsbruck. 42 Prozent der befragten Unternehmen, die dreimal oder öfter von sogenannten Ransomware-Angriffen betroffen waren, gaben demnach an, bei den ersten Male Lösegeld bezahlt zu haben, um die verschlüsselten Daten wiederherstellen zu können.