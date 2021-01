Schulen im Visier von Internet-Kriminellen

Mit gezielten Betreffzeilen wurde versucht, ein Gefühl der Dringlichkeit zu vermitteln. „Eine beträchtliche Anzahl hat Corona als Thema missbraucht“, schildert Gheri. Auch zeitlich passten die Kriminellen ihre Angriffe an: So war in den Ferien zuletzt ein Rückgang von zehn bis 14 Prozent zu spüren.