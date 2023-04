Tiroler Firma trotzt Energiekrise und Cyberattacke

„Krone“: Wie ist Eglo durch die Pandemie gekommen?

René Tiefenbacher: Durch die Pandemie sind wir sehr gut gekommen. Am Anfang hatten wir Sorgen, dass sie sich negativ auf das Geschäft auswirken könnte. Es war aber genau umgekehrt. Viele Leute waren 2021 im Homeoffice und haben in ihr Zuhause investiert. Die Nachfrage nach Leuchten ist sogar gestiegen. Letzten Endes war es also sehr positiv für uns. 2020 und 2021 haben wir unsere besten Ergebnisse und Umsätze erzielt. Bis März des Vorjahres ging es auch sehr gut weiter.