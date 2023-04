Mehr als 400 Läufer bei allen Starts mit dabei

Spaß an der Bewegung

„Es gab 440 Voranmeldungen und etwa 50 Nachnennungen“, so Gisch. „Bei allen Starts waren also auf jeden Fall mehr als 400 Läufer dabei. Noch wichtiger war aber, dass die Stimmung so gut war. Alle hatten Spaß an der Bewegung und Freude, dass der See ein bisschen Wasser dazu bekommen hat.“